أبرز الإنجازات الإيرانية في مجال الصحة جاءت بعد انتصار الثورة الإسلامية 

وخلال مراسم تدشين 60 مشروعا في مجال الصحة والعلاج بمحافظة هرمزكان (جنوب) التي أجريت عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة صرح نمكي، ان البنى التحتية لنظام الصحة في البلاد شهدت نموا ملحوظا خلال العقود الأربعة ما بعد انتصار الثورة الاسلامية، حيث أصبحت إيران اليوم واحدة من أفضل الدول بالعالم في هذا القطاع لا سيما في تقديم خدمات الطوارئ.

وأضاف، ان إيران اليوم مجهزة بواحدة من أحدث نظم الطوارئ في المنطقة.

وتابع، ان إيران تمكنت من الحصول على مراكز ممتازة عالميا في مجال نسبة التغطية التطعيمية، والحد من عدد الوفيات لدى الأطفال والأمهات الحوامل، وتطوير البنى التحتية بما في ذلك الشبكات الصحية والعلاجية.

ويتواجد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي بمحافظة هرمزكان في زيارة بدأت مساء أمس الإثنين، بهدف تدشين 117 مشروعا في مجال الصحة والعلاج بالمحافظة.

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