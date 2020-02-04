ظريف: اقتراح قائد الثورة حول فلسطين هو الوصفة الأكثر منطقية وعملية

وفي تصريح للمراسلين على هامش مراسم تدشين رابطة الدبلوماسية العلمية الإيرانية مساء اليوم الثلاثاء، أضاف ظريف حول سؤال بشأن انسحاب الأوروبيين عن المادة 36 من عدمه، وكذلك زيارة منسق السياسية الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الى إيران أضاف، انه بعث برسالة تفصيلية في 14 صفحة الى مسؤول السياسة الخارجية الجديد للاتحاد الأوروبي السيد بوريل، قبل زيارته الى إيران، شرح خلالها مطالب إيران وتابع، ان من وجهة نظر إيران، أوروبا ليست في وضع يمكنها من التصرف بناءً على مزاعمها بموجب المادة 36، لأن الجمهورية الاسلامية الإيرانية قامت بطرح هذه المادة بعد انسحاب أميركا، وفي مواجهة انتهاكات أميركا وأوروبا على حد سواء.

يتبع..أ م د