طهران لم تقطع تعاونها فيما يخص عمليات التفتيش

واضاف غروسي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، ان "الوكالة الدولية، ورغم التطورات الاخيرة، لكنها متواجدة في ايران ونحن نواصل عمليات التفتيش وسط تعاون طهران بوصفها واحدة من الدول التي تقبع للتفتيش".

وتابع القول : ان الجدير بالاهتمام كثيرا في هذا الخصوص هو ان مفتشينا لا زالوا متواجدين ويواصلون مهامهم في ايران.

وحول موضوع تدشين "آلية فض النزاع" التي اطلقتها الترويكا الاوروبية (بريطانيا وفرنسا والمانيا)، صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، انه ينبغي في بادئ الامر التاكد من استمرار جهود مفتشينا، وفي حال ان تعثرت مهامهم، في حينه ينبغي فض هذا الخلاف عبر تلك الالية.

انتهى ** ح ع