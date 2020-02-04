٠٤‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ١١:٤٤ م
رقم الصحفي: 2253
رمز الخبر: 83661123
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خبير قانوني عراقي: تكليف علاوي لرئاسة الوزراء ضرورة ملحة

خبير قانوني عراقي: تكليف علاوي لرئاسة الوزراء ضرورة ملحة

بغداد/4 شباط/فبراير/ارنا- اعتبر عضو مركز العراق للتنمية القانونية هاشم الشماع، تكليف الدكتور محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء في العراق في هذه المرحلة ضرورة ملحة ، لا سيما وان البلد في مفترق طرق.

وقال الشماع في حوار خاص مع وكالة انباء الجمهورية الاسلامية "ارنا" : ان "تكليف الدكتور محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء في هذه المرحلة ضرورة ملحة ، لا سيما وان البلد في مفترق طرق".

وأضاف، ان "النقطة المفصلية لهذا المفترق ستكون مدى قوة تنفيذ مطالب المتظاهرين السلميين على أرض الواقع ، لا سيما إجراء الانتخابات المبكرة ، وتطبيق المادة ٦٤ من الدستور".

وأوضح، الشماع "على الرغم من التباين الحاصل على تكليف السيد علاوي من قبل رئيس الجمهورية في الشارعين السياسي والشعبي ، الا إنه يعد أفضل الخيارات كؤنه شخصية متزنة ومتوازنة".

وأكد "وإذا ما اردنا ان نتحدث عن دستورية التكليف ، فأنه دستوري ومطابق للمادة ٧٦ لغياب الكتلة الأكثر عدداً وعدم تحديدها منذ البداية".

انتهى ع ص ** 2342

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