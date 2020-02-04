وزير الاتصالات : نستعد لارسال البشر الى الفضاء

جاء ذلك خلال "اجتماع خبراء تكنولوجيا الفضاء" الذي عقد بطهران اليوم الثلاثاء في ضوء الاستعدادات لاطلاق القمر الصناعي الايراني "ظفر" نحو الفضاء.

واضاف وزير الاتصالات، ان المسبار "ايوان - اس" يستطيع حمل روبوتات تزن 1800 كغ اضافة الى 5 نماذج تجريبية الى الفضاء الخارجي؛ وبما يشكل انطلاقة في البلاد لارسال البشر نحو الفضاء.

واوضح اذري جهرمي، ان اهم الخطوات عقب اطلاق القمر الصناعي ظفر يعود الى موضوع المسابير الفضائية.

وتابع : لقد تم التخطيط لعمليات الاطلاق التالية بما في ذلك قمر ظفر، فضلا عن 4 اقمار صناعية اخرى باتت مستعدة للاطلاق. واكد قائلا : نحن لا نسمي العمليات التي لا تتكلل بوضع القمر الصناعي في الفضاء "فشلا".

انتهى ** ح ع

