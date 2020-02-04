طائرة خاصة لاجلاء الطلبة الجامعيين الايرانيين من ووهان الى طهران

وقال موسوي في تصريح له مساء اليوم: اننا نشكر الباري تعالى بان الطلبة الجامعيين الايرانيين الاعزاء هم الان في طريق العودة الى البلاد في صحة وسلام، وذلك في ظل الجهود المستمرة المبذولة من قبل وزارة الخارجية وسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بكين.

ووجه المتحث باسم الخارجية الايرانية الشكر والتقدير لجميع المؤسسات خاصة وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي وشركة "ماهان" للطيران وطاقم هذه الرحلة الخاصة لتعاونهم الوثيق في هذا المجال.

وياتي اجلاء الطلبة الجامعيين الايرانيين من ووهان الى البلاد على اثر تفشي فيروس كورونا الذي اودى لغاية الان بحياة اكثر من 400 في الصين واصابة آلاف اخرين في الصين والبعض الاخر في خارجها.

انتهى ** 2342