٠٤‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ١١:٣٧ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83661290
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تاكيد اهلية اكثر من 7 آلاف مترشح للانتخابات البرلمانية الايرانية

تاكيد اهلية اكثر من 7 آلاف مترشح للانتخابات البرلمانية الايرانية

طهران / 4 شباط / فبراير /ارنا- اعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الاسلامية الايرانية عباس علي كدخدائي بان عدد المترشحين الذين تم تاكيد اهليتهم للاننتخابات البرلمانية تجاوز 7070 شخصا.

وكتب كدخدائي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم الثلاثاء: ان عدد المترشحين الذين تم تاكيد اهليتهم لانتخابات مجلس الشورى الاسلامي تجاوز 7070 شخصا.

واضاف: ان البت في الاهلية مازال مستمرا.

يذكر ان مجلس صيانة الدستور يقوم حاليا بدراسة الشكاوى المرفوعة اليه من قبل المترشحين المرفوضة اهليتهم من قبل هذا المجلس للانتخابات البرلمانية القادمة.

وستجري انتخابات مجلس الشورى الاسلامي في دورته الـ 11 يوم 21 شباط /فبراير الجاري وبالتزامن معه ستجري الانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة.

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