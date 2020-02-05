"صفقة القرن" هي امتداد لوعد بلفور المشؤوم

وقال الشيخ الخليفاوي في حديث خاص مع مراسل وكالة انباء الجمهورية الاسلامية "ارنا"، : انه "ثبت لنا من خلال التاريخ وبالتجربة ان الغرب ما حن قلبهم على العرب والمسلمين قطعا، وصفقة القرن تأتي في هذا الاطار وهي تعبر عن ارادة اصحابها وتحقيق اهدافهم، لذلك نرى ان التحذير قائم منذ زمن الرسول (صلى الله عليه وآله) أي قبل 1400 عام، فعلينا الحذر والاعتماد على مرتكزاتنا لانها تشكل الخلاص والخير لجميع المسلمين".

وأضاف "اليوم نرى اليهود والامريكان يقفون صفا واحدا لانتزاع السيادة من المسلمين ومن العرب بالذات فعلى المسلمين والعرب ان ينظروا الى هذه الفتن التي كلما اختفت واحدة منها ظهرت اخرى بفعل فاعل وهو النظام الصهيو امريكي، فهم كل يوم يخرجون لنا بفتنة جديدة وهذه الفتن كلها تأتي تمهيدا لتنفيذ المشروع الصهيو امريكي على الارض العربية والاسلامية".

وتابع "وصيتي للمسلمين وخصوصا للعرب بأن يتحدوا وأن يكونوا يدا واحدة لردع هذا المشروع المذل وهذه الصفقة المشؤومة التي هي امتداد لوعد بلفور المشؤوم الذي قسم وجزء فلسطين الحبيبة وأمتد ليمزق وحدة العرب والمسلمين".

وأكد مستشار مفتي جمهورية العراق، "اليوم نحن كمسلمين بحاجة الى التكاتف والتآخي فيما بيننا أكثر من أي وقت مضى كي نكون سدا منيعا لمثل هذه المهاترات وهذه الايدلوجية الامريكية التي انتهجها الصهاينة في مواجهة المسلمين".

وأكد على ان "المسجد الاقصى هو اولى القبلتين فمن يتخلى عن القبلة الاولى، بلا شك بامكانه التخلي عن قبلته الثانية الموحدة، لذلك يخسأون وان الله سبحانه وتعالى لناصر دينه ومعز بيته، فابرهة بجبروته وفيله هزم بفعل الله عز وجل بطير صغير اسمه الابابيل وبحجارة من سجيل".

وشدد الشيخ الطليباوي على ان "من أعان ابرهة بالامس هو من يعين الصهاينة اليوم على هدم الاقصى وهدم القبلة الاولى المقدسة، لذلك نقول لهم ستذهبون وتذهب مخططاتكم الى الجحيم، وسيكون مصيركم مصير ابرهة وجيوشه وفيله".

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