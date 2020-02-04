٠٥‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ١٢:٢٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83661303
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في اتصال هاتفي مع محمود عباس...

ظريف يؤكد موقف ايران الرافض لـ "صفقة القرن" والداعم للمصالحة الفلسطينية

ظريف يؤكد موقف ايران الرافض لـ "صفقة القرن" والداعم للمصالحة الفلسطينية

طهران / 5 شباط /فبراير /ارنا- افادت وكالة "معا" الاخبارية ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تلقى الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

واوردت الوكالة ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ، اكد موقف إيران الرافض لـ"صفقة القرن" التي أعلنت عنها الإدارة الأميركية، ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وتجسيد إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واكد وزير الخارجية الإيراني، دعم طهران للجهود المبذولة في سبيل تحقيق المصالحة الفلسطينية.

من جانبه، أطلع الرئيس محمود عباس ، وزير الخارجية الإيراني، على موقف السلطة الرافض لهذه الصفقة الأميركية، وتحركاتها السياسية في المرحلة القادمة، من أجل الحصول على إجماع دولي لإسقاطها، كما أطلعه على الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية، مشيراً إلى انه سيتم إرسال وفد إلى غزة لعقد اجتماع مع الفصائل الفلسطينية بهذا الخصوص.

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