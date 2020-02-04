موسوي: ظريف لم يكن مطلعا على سبب سقوط الطائرة الاوكرانية يوم الحادث

وردا على اسلئة الصحفيين على خلفية بعض المزاعم التي نقلت عما وصفته بمصادر مطلعة او عليمة في وزارة الخارجية والقاضية بان وزير الخارجية محمد جواد ظريف كان على علم بسبب تحطم الطائرة الاوكرانية منذ الساعات الاولى، فند موسوي هذه المزاعم واعتبرها مزاعم خاوية ومقصودة وقال، انهم كانوا قد ابلغوا ظريف حتى الساعة 12:30 من يوم الجمعة 10 يناير بان الخلل الفني كان وراء تحطم الطائرة ولكنه اطلع في حوالي الساعة 14 من نفس اليوم على السبب الحقيقي لتحطم الطائرة اي اصابتها بصاروخ للدفاع الجوي .

واعلن موسوي من جديد ان اية اخبار تنقل عما توصف بمصادر مطلعة او مسؤولة في وزارة الخارجية تعد عديمة القيمة وقال ان مواقف وزارة الخارجية تصدر فقط عبر القنوات الرسمية ويجري اطلاع الراي العام المحلي والخارجي عليها بشكل شفاف كامل .

يذكر ان طائرة ركاب اوكرانية من طراز "بوينيغ 737" تحطمت بعد اقلاعها بدقائق من مطار "الامام الخميني (رض)" صباح الاربعاء 8 كانون الثاني /يناير، اثر اصابتها بصاروخ من الدفاع الجوي عن طريق الخطا حيث سقطت في ضواحي بلدة صباشهر جنوب غرب العاصمة طهران.

وادى الحادث الى مصرع جميع الركاب البالغ عددهم 167 وافراد الطاقم الـ 9 .

انتهى ** 2342