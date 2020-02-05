ايران تتوج ببطولة كأس "فجر" الدولية لرفع الاثقال

وفي منافسات هذه البطولة التي بدات الاحد واختتمت الثلاثاء، فاز المنتخب الوطني الايراني الذي شارك بـ 7 رباعين بـ 10 ميداليات ذهبية و 4 فضية و 2 برونزية جامعا 448 نقطة.

وحل العراق ثانيا برصيد 245 نقطة واندونيسيا في المركز الثالث برصيد 241 نقطة.

ويوم امس وهو اليوم الثالث والاخير للبطولة فاز الرباع الايراني علي هاشمي بالمركز الاول في وزن 109 كغم وحصد 3 ميداليات ذهبية كما فاز الرباع الايراني الاخر علي داودي بالمركز الاول في وزن فوق 109 كغم بحصده 3 ميداليات ذهبية ايضا.

وشارك في النسخة الخامسة لبطولة كأس "فجر" الدولية لرفع الاثقال احياء لذكرى الرباع الايراني الراحل محمود نامجو، والتي تعد في الوقت ذاته منافسات مؤهلة الى اولمبياد طوكيو 2020 ، 34 رباعا من 13 دولة وهي ايران وارمينيا وبنغلاديش والبوسنة والهرسك وبلغاريا والكاميرون واندونيسيا والعراق والاردن وقرغيزيا ومنغوليا والنرويج وتركيا.

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