السفير الايراني في سراييفو يؤكد استعداد طهران لتطوير العلاقات الثنائية

وخلال اللقاء مع وزير الدفاع البوسني صفت بوجيج،الثلاثاء، هنأه السفير حيدري لمناسبة تسلمه منصبه الجديد متمنيا له النجاح والتوفيق في مهمته هذه.

واعلن حيدري استعداد ايران لتطوير العلاقات الثنائية مع البوسنة والهرسك في اطار المصالح المشتركة للشعبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وابلغ السفير حيدري تحيات وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي لنظيره البوسني.

من جانبه اعرب وزير الدفاع البوسني خلال اللقاء عن سروره للتعاون السابق مع السفير الايراني حينما كان يتولى مسؤولية رئاسة لجنة الامن القومي في برلمان البوسنة والهرسك ، وقدم شرحا حول اداء وزارة الدفاع والقوات المسلحة البوسنية ومنها المشاركة في عمليت حفظ السلام في اطار قوات منظمة الامم المتحدة وحلف الناتو والاتحاد الاوروبي.

وثمّن بوجيج دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للبوسنة والهرسك خلال المرحلة الصعبة التي مرت بها بلاده في الماضي، وكذلك نهج السفارة الايرانية في اقامة العلاقات الودية مع جميع القوميات في هذه الجمهورية.

انتهى ** 2342