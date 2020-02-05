ظريف ونظيره الجزائري يؤكدان على الموقف الحاسم ضد صفقة القرن

وخلال تطرقهما لآخر التطورات في العالم الإسلامي، وصف وزير الخارجية محمد جواد ظريف ونظيره الجزائري " صبري بوقدوم" صفقة القرن المشينة بالجائرة والمرفوضة، وشددا على ضرورة اتخاذ موقف حازم وتضامن العالم الإسلامي ضد هذه المؤامرة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

كما اكد ظريف في اتصال هاتفي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء امس، موقف إيران الرافض لـ"صفقة القرن" التي أعلنت عنها الإدارة الأميركية، ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وتجسيد إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .

واكد وزير الخارجية الإيراني، دعم طهران للجهود المبذولة في سبيل تحقيق المصالحة الفلسطينية.

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