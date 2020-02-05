ايران الثانية اقليميا في تسجيلها الارقام القياسية في موسوعة "غينيس"

واضاف "اشكان دشمن زياري" اليوم الثلاثاء في حوار خاص مع مدير مكتب ارنا في بوشهر (جنوب) : ان سبب تفوق الامارت على ايران في موسوعة غينيس للارقام القياسية هو بسبب وجود الابنية والابراج الشاهقة فيها .

وقال: ان ايران بتسجيلها 40 رقما قياسيا حلت في المرتبة الثانية اقليميا بعد الامارات العربية المتحدة .

واوضح دشمن زياري ان تسجيل الارقام القياسية في غينس بدأ منذ 60 عاما مضى حيث تم تسجيل 600 رقم قياسي، مشيرا الى ان اول رقم قياسي ايراني يتعلق الإمبراطورية الأخمينية التي كان يسكن فيها 44 بالمائة من سکان العالم البالغ عددهم حينها 112 مليون.

واشار الى ان تسجیل الارقام القیاسیة في مجال السجاد الیدوي والفستق والصناعات الیدوية الخاصة بالفنانيين الايرانيين ونظرا للملايين الذين يدخلون موقع غينيس يوميا من شأنها ان تؤدي الى ازدهار الصادرات الايرانية .

واشار الى وجود مليون من اشجار النخيل في محافظة بوشهر وقال سيتم جمع المستندات في هذا الشأن لتسجيل المحافظة في موسوعة غينيس للارقام القياسية.

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