٠٥‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ١١:٠٧ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83661696
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قائد الثورة يستقبل اليوم الآلاف من مختلف فئات الشعب

قائد الثورة يستقبل اليوم الآلاف من مختلف فئات الشعب

طهران/ 5 شباط / فبراير / ارنا – سيلتقي اليوم الاربعاء الآلاف من مختلف فئات أبناء الشعب بقائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي.

وتزامنا مع احتفالات عشرة الفجر المباركة والذكرى الحادية والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية سيلتقي الآلاف من مختلف فئات أبناء الشعب  قبل ظهر اليوم  بقائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي في حسينية الامام الخميني (رض) في طهران.

انتهى**م م**

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