قائد الثورة يستقبل اليوم الآلاف من مختلف فئات الشعب

طهران / 5 شباط /فبراير /ارنا- صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قد اطلع على سبب تحطم الطائرة الأوكرانية ،اي اصابتها بصاروخ في حوالي الساعة 14 من يوم الجمعة المصادف 10 كانون الثاني /يناير المنصرم اي بعد وقوع الحادث بيومين.