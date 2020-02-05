واعظي: أوروبا لا تريد استخدام آلية الزناد

طهران/ 5 شباط/ فبراير/ ارنا- وصف رئيس مكتب رئيس الجمهورية محمود واعظي، زيارة مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ، إلى إيران، جيدة للغاية ، وقال إن تصريحات السيد بوريل تشير الى أن أوروبا لا تعمل على تفعيل "آلية فض النزاع" في الاتفاق النووي، وأن اوروبا تعتقد انه لا يوجد اتفاق أفضل من الاتفاق النووي.

وفي حديثه للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، اشار واعظي في تصريح للصحفيين، الى زيارة منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوسب بوريل لايران يوم الاثنين 3 فبراير، وقال: ان بوريل التقى ظريف والسيد لاريجاني ورئيس الجمهورية. يتبع..