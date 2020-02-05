ظريف يبحث مع هنية المستجدات الفلسطينية و"صفقة القرن "

وادان ظريف خلال الاتصال مشروع ترامب غير الانساني المسمى بـ"صفقة القرن" داعما موقف الشعب وقادة فلسطين في معارضتهم المشروع الامريكي الصهيوني، مؤكدا على ضرورة الوحدة والتآزر بين الفصائل الفلسطينية والشعوب والحكومات الحرة في العالم لمواجهة مؤامرة القرن الكبرى.

كما اكد ظريف موقف إيران الرافض لـ"صفقة القرن" التي أعلنت عنها الإدارة الأميركية، ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وتجسيد إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .

من جانبه اشار اسماعیل هنیة الى نضال الشعب الفلسطيني ووحدته وتآزره في مواجهة هذا المشروع العدائي، مؤكدا على ارادة القادة والشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة على مواجهة الكيان الصهيوني المحتل .

وفي ختام الاتصال اعرب هنية عن شكره وتقديره لمساعي الجمهورية الاسلامية في وقوفها الى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم في مقاومته ضد المحتل الصهيوني .

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