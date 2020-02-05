مساعد عمران خان يؤكد على ضرورة تنمية التعاون الاقتصادي مع ايران

واضاف شيخ خلال لقائه سفير ايران لدى اسلام اباد " سيد محمد علي حسيني" يجب على البلدين اتخاذ خطوات مؤثرة لتمتين علاقاتهما التجارية والاقتصادية.

ورحب بعزم ایران تنمیة العلاقات الاقتصادیة مع باکستان وقال : ان اسلام اباد هي الاخرى ملتزمة بتنمية العلاقات مع طهران وخاصة في المجال التجاري والاستثماري.

وبحث الجانبان خلال اللقاء احدث المتغيرات بشأن العلاقات الاقتصادية بين ايران وباكستان مشددين على ضرورة الاستثمارات المشتركة وسبل تنمية العلاقات التجارية بينهما.

من جانبه رحب سفير الجمهورية الاسلامية في باكستان بتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية مشيرا الى امكانيات البلدين الاستثمارية في المجال الاقتصادي معربا عن امله بتنمية العلاقات الودية والشقيقة بين ايران وباكستان في جميع المجال وخاصة المصرفية والاستثمارية .

وفي كلمة القاها سفير ايران لدى اسلام اباد " سيد محمد علي حسيني" يوم امس الثلاثاء بملتقى مركز الدراسات الاستراتيجية في اسلام أباد تحت عنوان "الذكرى الـ41 لانتصار الثورة الاسلامية والعلاقات ايران وباكستان"، قال: ان العلاقات بين البلدين مبنية على تاريخ وثقافة وحضارة ودين مشترك كما تتمتع بميّزات فريدة توفر امكانية تعزيز العلاقات مع سائر الدول الجارة والاقليمية.

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