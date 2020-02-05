ظريف يؤكد ضرورة وحدة الفصائل الفلسطينية لمواجهة صفقة القرن

وبحث وزير الخارجية محمد جواد ظريف والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد نخالة، حول قضايا المنطقة وفلسطين .

و في المكالمة الهاتفية ، أدان وزير الخارجية الايرانية بشدة، خطة دونالد ترامب الخيانية المفروضة والتي تسمى صفقة القرن.

وشدد على اجماع الشعب الفلسطيني وقادة الفصائل الفلسطينية في رفض الخطة الأحادية الجانب، وأكد على الحاجة إلى الوحدة والتضامن بين الفصائل الفلسطينية في مواجهة مؤامرة القرن الكبرى.

وفي وصفه لموقف إيران الداعم لنضال الشعب الفلسطيني الشرعي ضد الاحتلال الصهيوني، أكد ظريف على الحاجة إلى تعبئة واسعة النطاق للشعب والدول الإسلامية ضد المخططات الأمريكية الصهيونية الشريرة.

وأجرى وزير الخارجية الايراني محادثات هاتفية مع محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية ، وإسماعيل هنية ، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، أمس واليوم.

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