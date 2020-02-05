٠٥‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ١:١٣ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83662069
٠ Persons

سمات

في محادثة هاتفية مع زياد نخالة

ظريف يؤكد ضرورة وحدة الفصائل الفلسطينية لمواجهة صفقة القرن

ظريف يؤكد ضرورة وحدة الفصائل الفلسطينية لمواجهة صفقة القرن

طهران/ 5 شباط/ فبراير/ ارنا – أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، في محادثة هاتفية مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، على ضرورة وحدة وتضامن الفصائل الفلسطينية، في مواجهة شاملة لمؤامرة القرن الكبرى.

وبحث وزير الخارجية محمد جواد ظريف والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد نخالة، حول قضايا المنطقة وفلسطين .

و في المكالمة الهاتفية ، أدان وزير الخارجية الايرانية بشدة، خطة دونالد ترامب الخيانية المفروضة والتي تسمى صفقة القرن.

وشدد على اجماع الشعب الفلسطيني وقادة الفصائل الفلسطينية في رفض الخطة الأحادية الجانب، وأكد على الحاجة إلى الوحدة والتضامن بين الفصائل الفلسطينية في مواجهة مؤامرة القرن الكبرى.

وفي وصفه لموقف إيران الداعم لنضال الشعب الفلسطيني الشرعي ضد الاحتلال الصهيوني، أكد ظريف على الحاجة إلى تعبئة واسعة النطاق للشعب والدول الإسلامية ضد المخططات الأمريكية الصهيونية الشريرة.

وأجرى وزير الخارجية الايراني محادثات هاتفية مع محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية ، وإسماعيل هنية ، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، أمس واليوم.

انتهى** 2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
4 + 2 =