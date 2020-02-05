قائد الثورة الاسلامية : صفقة القرن ستموت قبل ان يموت ترامب

جاء ذلك في تغريدة على موقع سماحة اية الله العظمى السيد على الخامنئي اليوم الاربعاء في تويتر .

وكان ترامب قد أعلن مساء الثلاثاء 28 كانون الثاني/يناير 2020، عن صفقة القرن في مؤتمر صفحي مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، حيث وصفها بأنها "خطوة نحو السلام" مع "اسرائيل"، وادعى ان هذه الخطة تساهم في مواجهة التطرف، حسب تعبيره، كما قال: ان اورشليم (القدس) ستبقى عاصمة موحدة للكيان الصهيوني.

وشهدت جميع المدن الفلسطينية مسيرات جماهيرية حاشدة رفضا لصفقة ترامب ،كما أكدت الفصائل الفلسطينية على توحيد الصف وتعبئة كل الطاقات الفلسطينية وتجاوز كل الخلافات لمواجهة هذه المؤامرة.

انتهى** 2344