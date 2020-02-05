روحاني: صمود ووحدة الشعب الايراني هو السبب وراء فشل امريكا

واضاف روحاني اليوم الاربعاء في اجتماع مجلس الوزراء: ان اميركا فشلت في كسب تأييد حلفائها، ولا تستطيع اظهار أعمالها الإرهابية على انها قوة عالمية، موضحا ان ذلك يعود الى يقظة ووعي وصمود الشعب الايراني وشعوب المنطقة والعالم.

واكد رئيس الجمهورية: حتى يومنا هذا لم تتمكن أميركا من كسب حليفتها أوروبا، أي أن البيت الأبيض أراد منذ اليوم الاول ان يحصل على تأييد أوروبا معه لتجاوز الاتفاق النووي، لكن أوروبا رفضت، وبعد عدة اشهر كانت اميركا ما تزال تعلق آمالها على الاوروبيين، لكن ايضا باءت محاولاتها بالفشل.

ولفت الى ان الشعب الايراني الأبي اثبت صموده في كل يوم وفي كل حادثة، موضحا ان قدرة الإسلام تتحقق من خلال حضور وتضحيات الشعب وتواجده في الساحة.

واكد روحاني على اهمية مشاركة الشعب في مسيرات احياء الذكرى الـ 41 لانتصار الثورة الاسلامية المجيدة، والمشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة لمجلس الشورى الاسلامي، لتوجيه ضربة اخرى الى اعداء الجمهورية الاسلامية.

وقال: اليوم الانتخابات التشريعية وغدا انتخابات رئاسة الجمهورية ومن ثم انتخابات مجلس خبراء القيادة، نحن بحاجة إلى النظر الى الهدف من هذه القضية والنتائج البعيدة الأمد، وهي وحدتنا الوطنية وثقتنا الوطنية، كما ترون فشل الأميركيون خلال هذين العامين عندما بذلوا قصارى جهدهم ضد الشعب الايراني، لقد فشلوا ، وسبب فشلهم يعود إلى صمود ووحدة الشعب الايراني.

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