مدير مركز الرفد العراقي : تكليف محمد علاوي انهى لعبة السفارة الامريكية واذنابها

واكد الجبوري في حوار خاص مع مراسل "ارنا" من بغداد، انه نظرا لمحاولات السفارة الامريكية واذنابها اليوم، فلابد من ان يأتي شخص بالنتيجة لحسم المرحلة؛ وبذلك فإن تكليف رئيس الوزراء خلال المرحلة الحرجة الرهنة ربما يستطيع ان يلملم شمل العراقيين ويهيئ لانتخابات مبكرة ومن ثم اجراء اصلاحات حقيقية.

وتابع : الان وبعد ان سمعنا حديث رئيس الوزراء المكلف نشعر بالتفائل حيال مايدور، لاننا يجب ان نصل الى مرحلة يقتنع فيها المتظاهرون بكل الاصلاحات التي قدمت، حتى نمضي بالاعداد لانتخابات مبكرة.

واشار الخبير السياسي العراقي الى انه "يجب ان لانسمح للدخلاء بأن يشوهوا صورة الشعب العراقي والمتظاهرين السلميين الذين خرجوا بمطالب حقيقية وفق الدستور العراقي والمادة 38 من هذا الدستور وهم اصحاب حق".

وأوضح، ان "هذا التكليف لرئيس الوزراء الجديد محمد علاوي ربما سيحسم الموقف بعد التصويت عليه ونيل الثقة من قبل البرلمان العراقي".

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