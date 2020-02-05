خبير قانوني عراقي : صفقة القرن ولدت ميتة وستبقى احادية الجانب

واضاف الشماع في حوار خاص مع مراسل "ارنا" لدى العراق، ان "موقف المقاومة وأغلب الدول العربية والاسلامية وخصوصا موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية، شكل جدار صد أمام هذه الصفقة المهينة التي تريد ان تجرد القدس من إسلاميتها وعروبتها، وضرب عمق الهوية العربية والإسلامية التي تتصف بمقاومة المشاريع الامريكية في الشرق الأوسط".

وأشار الخبير العراقي، الى ان "صفقة القرن المشؤومة كشفت زيف بعض الدول العربية التي حضرت مراسم الاعلان عنها في البيت الأبيض ناظرة الى مصالحها الخاصة دون مصالح الأمة في رؤيا قاصرة لا بعد فيها".

وشدد، على انه طالما هناك موقف مقاوم ثابت وصامد، سرعان ما تحين نهاية هذه الصفقة المخزية.

انتهى **ع ص/ ح ع **