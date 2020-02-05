ايران ضمن الدول الخمس الاولى اسیویا في التكنولوجيا البيئية

وفي كلمته اليوم خلال المؤتمر الدولي الثالث لصناعة الادوية الجديدة، نوّه قانعي بمنجزات البلاد في مجال التكنولوجيا البيئية؛ قائلا : ان هذا المجال واسع جدا ويتضمن العديد من الحقول منها الطب والاغذية والصناعة والبيئة؛ ولفت في السياق الى تدشين مصنع لانتاج الادوية البيئية الايراني في تركيا.

واضاف، انه وفقا لتقرير منظمة الامم المتحدة تعتبر ايران ضمن الدول الخمس الاولى اسیویا في مجال منتوجات التكنولوجيا البيئية والاولى فی منطقة غرب اسيا.

واكد هذا المسؤول، انه "لو لم نبادر الى انتاج الادوية البيئية لكان علينا الان استيراد هذه الادوية بقيمة مليار دولار سنويا".

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