اعلامي عراقي: ما يتحدث به الامريكان علنا ليس كما هو في السر

وقال الجابري خلال حديث خاص مع وكالة انباء الجمهورية الاسلامية "ارنا" : انه "جاء تكليف السيد محمد توفيق علاوي كجزء من الحراك السياسي والشعبي في العراق، ومسألة التكليف ربما هي بداية للتهدئة وجزء من هذه التهدئة ستكون من قبل الشارع المحتج، لانه بالنتيجة سينظر ويراقب أداء رئيس الوزراء وطبيعة التشكيلة الوزارية التي يمكن ان تنتج من هذه العملية".

وأضاف "ربما سيواجه رئيس الوزراء المكلف بعض العقبات منها ضغط القوى السياسية وبعض المهام التي قد تكون عسيرة، منها تحديد فترة اجراء الانتخابات، فقد يكون الشارع العراقي يطالب بتحديد فترة زمنية قصيرة وقد تكون اقل من ستة اشهر لاجراء الانتخابات، وهذه الفترة القصيرة قد تعيقها امور فنية تتعلق بطبيعة عمل مفوضية الانتخابات".

وأشار الى ان "هناك ايضا من يرفض هذا التكليف من بعض القوى السياسية او المتظاهرين فبعض القوى السياسية موقفها من رفض التكليف ربما يأتي من منافع حزبية او التدخلات الخارجية التي اثرت نوعا ما رغم ان بعض الدول ايدت هذا التكليف بما فيهم الجانب الامريكي، لكن قد ما يتحدثون به في العلن ليس كما هو في السر، فربما هناك من يحرك اجندات تعرقل عمل أي رئيس وزراء او تعيق تكليف أي حكومة".

وأوضح قائلا: "العراقيون يأملون ان يمر هذا التكليف بشكل سليم الى ان يحدد موعد الانتخابات وان تكون الكابينة الوزارية كما وعد رئيس الوزراء وان لاتتدخل الاحزاب، وعلى الشارع ان يقبل ويراقب ما ستسفر عنه الاحداث".

وتابع مدير مركز كتاب الاعلامي العراقي، "ليس هناك مشكلة في ان يبقى الشارع مراقبا ومتظاهرا بشكل سلمي، لان هناك من يريد ويصر على حرف هذه التظاهرات عن طبيعتها السلمية، لذلك شاهدنا عمليات التخريب وقطع الشوارع وغلق المدارس والدوائر ومحاولات تعطيل الدوام الرسمي".

ولفت الى انه "الان وبعد ان عادت الامور طبيعية وفتحت المدارس والدوائر وجميع الشوارع وفي جميع المحافظات، يمكن ان تكون هذه بادرة خير وبداية للتهدئة لكن ما ننتظره هو ان تقدم الحكومة الجديدة برنامجا يرضي الشارع العراقي".

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