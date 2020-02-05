سيدات إيران يتأهلن الى دور نصف النهائي لكرة الريشة زوجي في بطولة فجر الدولية

وفي دور ربع النهائي التي أقيمت اليوم الأربعاء، بمدينة شيراز (مركز محافظة فارس-جنوب)، تمكنت الفرق الإيرانية الزوجية لكرة الريشة الطائرة للسيدات المتكونة من هالة همدانجي وبكاه كامراني، ونسيم صفائي وهانيه يعقوب زادة، وثريا آقائي وثمين عابد خجسته، الى جانب سارة أمينيان وفاطمة بابائي من التأهل الى مرحلة نصف النهائي بعد أن تغلبن على نظيراتهن من باكستان والهند.

وبدأت الدورة التاسعة والعشرين من بطولة "فجر" الدولية لكرة الريشة الطائرة منذ أمس الثلاثاء 4 فبراير في شيراز بمشاركة 14 فريقا من إيران ودول أخرى، لتختتم نشاطاتها في 8 قبراير الحالي.

ويشارك في البطولة 28 لاعبا في فئتي السيدات والرجال (فردي-زوجي) من كندا والمكسيك وأمريكا وأفغانستان وبلجيكا وبلغاريا وسلوفاكيا والنمسا والهند وباكستان وآيسلندا والعراق وأوكرانيا وإيران.

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