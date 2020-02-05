الامريكيون اغلقوا قنوات التحويلات المصرفية في مجال المواد الغذائية والدواء

واكد موسوي في تغريدته : ان هؤلاء، ومن خلال تفعيل ما يسمى بـ "القناة الانسانية لتوفير السلع الدوائية"، اقروا رسميا بانه ادعاء خاو ومعارض لقرار محكمة العدل الدولية (ICJ)؛ فالحظر يشمل الدواء والغذاء ايضا، وذلك في الوقت الذي ينبغي ان لايتم ذلك".

وكان السفير السويسري لدى ايران "ماركوس لايتنر" اعلن خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخرا، عن توريد 180 الف رزمة دواء الى ايرانمستخدمة في علاج مرضى رزاعة الاطراف؛ واصفا هذه الخطوة انها "بادرة حسن نية"؛ على حدّ تعبيره.

هذا الاجراء لم يلق ترحيبا حارا من جانب المسؤولين في البلاد، بمن فيهم وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" الذي اكد بأنه لا يدل على اي حسن نية من جانب امريكا، وان تنفيذه لا يرتقي الى مستوى القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية.

انتهى ** ح ع