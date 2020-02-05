ضبط ما يزيد عن 21 طنا من المخدرات جنوبي البلاد

وفي حوار مع مراسل إرنا اليوم الأربعاء أضاف تركمان منش، انه بالنظر الى تغيير مسار نقل المخدرات من البر الى البحر، تم ضبط 13 طنا و500 كغم (61 في المئة) من إجمالي المخدرات المضبوطة في البحر وشواطئ المحافظة.

وبين، ان ضبط هذا الحجم من المخدرات تم بالتعاون بين قوات الدائرة العامة للأمن، وشرطة مكافحة المخدرات، وقوات خفر السواحل، والحرس الثوري، وجمارك المحافظة.

وأضاف تركمان منش في السياق، انه تم كذلك في محافظة بوشهر القبض على 44 عصابة لتوزيع المخدرات وتسليمهم الى القضاء منذ بداية العام الإيراني الحالي (ينتهي في 20 آذار/مارس).

وأعلن كذلك عن ضبط نحو 46 مليونا و714 الف قرص من المؤثرات العقلية من قبل منظمة الموانئ والملاحة البحرية وشرطة مكافحة المخدرات بالمحافظة.

انتهى**أ م د

