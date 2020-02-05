اية الله املي لاريجاني : صفقة القرن المشؤومة لن تدوم

وفي تصريح له باجتماع مجمع تشخيص مصلحة النظام اليوم الاربعاء، هنأ اية الله املي لاريجاني بمناسبة حلول "عشرة الفجر المباركة" وذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران؛ كما حيّا ذكرى مؤسس الثورة الامام الخميني (رض)؛ مؤكدا ان الامام الراحل ارسى نظاما سياسيا منقطع النظير على صعيد العالم اجمع.

واكد ان الثورة الاسلامية التي كانت في يوم ما فتية، تحولت اليوم الى شجرة ضخمة تلقي بظلالها في مختلف الصعد السياسية والعسكرية والثقافية والاجتماعية عالميا.

واضاف : ان اثار الثورة الاسلامية لا تنحصر في حدود ايران الجغرافية، بل انعكست اصداؤها المعنوية والسياسية انطلاقا من المبادئ التي كرسها الامام الخميني (رض) لتصبح اليوم قدوة للحركات الاسلامية في ارجاء العالم؛ الامر الذي شكل مصدر قلق نظام الهيمنة العالمي.

ولفت اية الله املي لاريجاني الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية غيّرت المعادلات الدولية والاقليمية، وهو ما يثير تخوّف قوى الغطرسة العالمية التي لن تدخر اي جهد لثني الشعب الايراني.

وتابع القول : لكن شعبنا الابي واليقظ سيتمكن بصموده الثوري والاسلامي ان يبرهن اقتداره في مواجهة هذه الضغوط.

وفي السياق، نوّه اية الله بمشاعر المحبة والثناء العظيمة التي ابداها الشعب الايراني حيال الفريق الشهيد قاسم سليماني؛ قائلا : لقد شاهدنا جميعا المحلمة التي سطّرها الشعب الايراني خلال مراسم التشييع المهيبة للشهيد سليماني.

واضاف : نحن ورثة هذا الاقتدار العظيم، بما يلزم علينا بذل الجهود والعمل الجماعي والمنسجم حفاظا على ارصدة الثورة الاسلامية ومبادئها ومواصلة السير على نهجهما.

انتهى ** ح ع