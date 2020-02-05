ظريف يؤكد استعداد الخارجية للمساعدة على النهوض بمهرجان فجر للأفلام 

وأفادت الدائرة العامة للإعلام بوزارة الخارجية، ان تصريحات ظريف جاءت لدى استقباله مساء اليوم الأربعاء مساعد وزير الثقافة والإرشاد الاسلامي ورئيس المنظمة السينمائية "حسين انتظامي"، وجمع من المدراء في القطاع السينمائي ومهرجان فجر الدولي، حيث قدموا تقريرا الى وزير الخارجية حول آخر التطورات فيما يخص مهرجان فجر الدولي للأفلام، وهواجس العاملين في مجال السينما في البلاد على الصعيد الدولي.

ونوه ظريف خلال اللقاء الى أهمية الدبلوماسية الثقافية في بلورة لغة حوار وتفاهم مشتركة بين الشعوب؛ مؤكدا على الدور البارز للسينما في هذا الصدد.

كما أشار ظريف الى محاولات مضمري السوء لإيران والمنطقة في تقديم صورة مشوهة عن الجمهورية الإسلامية في الحرب مع الإرهاب؛ مؤكدا ان سيرة البطل العالمي في مكافحة التطرف والإرهاب الفريق الشهيد قاسم سليماني والملاحم التي سطرها مصدر الهام للسينما الإيرانية.

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