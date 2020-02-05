محلل سياسي عراقي: "صفقة القرن" هي "صفعة القرن"

وقال العزاوي خلال حوار خاص مع مراسل وكالة انباء الجمهورية الاسلامية "ارنا" في بغداد، ان "(صفقة القرن) هي ليست بصفقة القرن بل هي (صفعة القرن) وكانت مؤجلة لأكثر من سنتين، ظروف الكيان الصهيوني التي لم يتمكن فيها نتنياهو من تشكيل حكومته بأكثر من جولتين، وترامب اراد ان يستثمرها داخليا مع حليفه نتنياهو لانه مهدد بالعزل".

وأضاف، ان "الرد على هذه الصفقة جاء حازما ومزلزلا وقويا وهو بأن القدس ليست للبيع وليست ببورصة، فالشعوب الاسلامية قالت كلمتها وكانت كلمة مدوية، وهي اننا لانرضى الذل والمهانة والعار بمثل هكذا صفقات".

وأكد العزاوي على ان "بعض الدول العربية التي تسمي نفسها عربية وهي بالحقيقة عبرية، مادام انها رضخت للكيان الصهيوني وكانت تفاوض هذا الكيان من تحت الطاولة واصبحت اليوم تفاوضه من فوق الطاولة"، مشددا ان "هذه الدول لاتمثل الا قادتها المقادين وملوكها المملوكين، ولاتمثل شعوبها ابدا فالقدس الشريفة تبقى قضية الشعوب الاسلامية والعربية الازلية".

وأوضح، ان "ترامب اليوم وبعد الصفعات التي تلقاها عرف حجمه الصغير، وادرك بانه لن يستطيع ان يمرر أي شي مادامت هناك فصائل مقاومة اسلامية كانت وستبقى أمل الشعوب للخلاص من الجبروت الامريكي".

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