وزير الصحة الايراني: الطلبة الجامعيون العائدون من ووهان في الحجر الصحي

وقال نمكي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الاربعاء: لحسن الحظ انه وبعد عدة ايام من الانتظار عاد عدد من طلبتنا الجامعيين الاعزاء بمعية فريق طبي من مدينة ووهان الصينية الى البلاد صباح اليوم وهم الان جميعا قيد الحجر الصحي.

واضاف، بطبيعة الحال فان حالتهم الصحية جيدة وستصبح افضل ان شاء الله تعالى.

وفي وقت سابق من اليوم الاربعاء قال مساعد وزير الصحة للشؤون الصحية علي رضا رئيسي في تصريح صحفي حول الطلبة الجامعيين الايرانيين العائدين من ووهان، ان ايا من الطلبة الجامعيين الايرانيين الـ 57 العائدين من الصين ليسوا مصابين حتى بالحمى لكنهم سيبقون في غرف منفردة لغاية اسبوعين ومن المحتمل خضوعهم لاختبار كورونا يوم السبت.

يذكر انه اثر انتشار فيروس كورونا في الصين تمت اعادة مجموعة من الطلبة الجامعيين الايرانيين برحلة خاصة من ووهان صباح الاربعاء بالتعاون مع وزارة الصحة وسيكونون قيد الحجر الصحي لفترة اسبوعين.

انتهى ** 2342