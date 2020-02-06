دربي طهران الـ 92: مباراة القمة بين برسبوليس واستقلال

وفي ضوء مستوى الفريقين في الموسم الجاري فمن المتوقع ان يقدم الفريقان عرضا جيدا يليق بسمعتهما وماضيهما العريق على المستويين المحلي والقاري ويرضي جماهيرهما العريضة التي تقدر بالملايين.

ويسعى برسبوليس لتعزيز صدارته للدوري برصيده البالغ 40 نقطة حيث سيسعى للفوز او الخروج بالتعادل على الاقل فيما يسعى استقلال طهران الذي يحل في المركز الرابع برصيد 32 نقطة (لديه مباراة اقل) للفوز لتقليل الفارق وعدم التخلف عن ركب الصدارة.

ويتميز برسبوليس في الموسم الحالي بقدرته الدفاعية وحارس مرماه الدولي علي رضا بيرانوند فيما يتميز استقلال بطابعه الهجومي وابرز دليل على ذلك فوزه اخيرا في الملحق الاسيوي لدوري الابطال في مباراتين سجل فيهما 8 اهداف (3 -0 ضد الكويت و 5-0 ضد الريان القطري).

ويعول استقلال طهران في التهديف على لاعبه المهاري الشاب مهدي قائدي الذي تضاعفت مسؤوليته في غياب الهداف شيخ دياباته المصاب، فيما يعول برسبوليس في خط هجومه على علي عليبور الذي فقد بريقه التهديفي بعض الشيء هذا الموسم الى جانب الجناح الخطير مهدي ترابي.

ورغم المستويات والعروض الجيدة التي قدمها الفريقان خلال الموسم الحالي والذي من المتوقع من خلاله ان يؤديا مباراة جميلة حافلة بالاهداف الا ان حساسية اللقاء البالغة والشد العصبي والتوتر الذي يمكن ان ينتقل من المدرجات الملتهبة للاعبين، قد تحول ذلك، حيث خرجت غالبية المباريات بين الفريقين دون المستوى المامول في مباريات الدربي السابقة.

يذكر ان برسبوليس يتصدر الدوري الايراني الممتاز في ختام مرحلته الـ 18 برصيد 40 نقطة يليه سباهان اصفهان برصيد 35 نقطة وتراكتور سازي تبريز وله 33 نقطة ومن ثم استقلال طهران وفي جعبته 32 نقطة (له مباراة اقل).

انتهى ** 2342