٠٦‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ٦:٢٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83663049
٠ Persons

سمات

مساعد رئيس الجمهورية: ايران اتخذت خطوات كبرى في طريق الاستقلال الاقتصادي

مساعد رئيس الجمهورية: ايران اتخذت خطوات كبرى في طريق الاستقلال الاقتصادي

اهواز / 6 كانون الثاني / يناير /ارنا- اكد مساعد رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية حسين علي اميري بان البلاد اتخذت خطوات كبرى في طريق الاستقلال الاقتصادي وقطع التبعية للخارج.

وفي كلمته مساء الاربعاء خلال مراسم تدشين شركة "بتروبارس" في مدينة شوشتر بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران قال اميري، ان بلادنا الان مستقلة تماما من الناحية السياسية وليست كما كانت عليه في عهد النظام السابق حيث كان الاخرون يتخذون القرار للبلاد.

واضاف، ان الثورة الاسلامية تمكنت من تغيير ظروف ومعادلات المنطقة والان فضلا عن الاستقلال السياسي فاننا مؤثرون ايضا في المنطقة والعالم.

واكد بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحظى اليوم بالكثير من مؤشرات الاقتدار ولكن لو ارادت دولة ما ان تكون محصنة تماما من ناحية الاستقلال السياسي فعليها الاهتمام بمسالة الاستقلال الاقتصادي.

واضاف، لقد تم اتخاذ خطوات كبرى في طريق الاستقلال الاقتصادي وقطع التبعية للخارج وهو امر مؤكد عليه دوما من قبل قائد الثورة الاسلامية وحكومة التدبير والامل (الحكومة الحالية).

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
1 + 1 =