تدشين شركة "بتروبارس" شوشتر بمحافظة خوزستان

وخلال المراسم القى مساعد وزارة الصناعة والمناجم والتجارة لشؤون التدريب والابحاث والتكنولوجيا الايراني برات قباديان كلمة اعتبر فيها ايران بانها تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث اعداد الكوادر البشرية والتقنية والهندسية والعلوم التطبيقية وقال، ان هذا الامر يعد رصيدا كبيرا للبلاد حيث يمكننا من خلال الثقة بالذات والاعتماد على المعرفة الوطنية بلوغ مكانة رفيعة في فترة قصيرة.

ونوه الى ان كلفة انشاء الشركة بلغت تريليون ريال (الدولار يعادل 42000 ريال حسب السعر الحكومي المدعوم) من ضمنه 50 مليار ريال من التسهيلات البنكية واضاف، ان الطاقة الانتاجية لهذه الشركة تبلغ 500 الف طن من مختلف انواع المذيبات والبنزين والسولار،

واشار الى ان الشركة توفر فرص العمل لـ 130 شخصا بصورة مباشرة ولـ 2000 شخص بصورة غير مباشرة.

واوضح بان الشركة تهدف لتصدير منتجاتها لدول الخليج الفارسي ولفت الى ان الشركة ابرمت اتفاقا مع باكستان بصيغة البيع المسبق لتصدير منتوجاتها اليها وقال، ان الشركة ستحقق عوائد بنحو 10 ملايين دولار للبلاد شهريا.

انتهى ** 2342