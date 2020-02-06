مسؤول : ما يزيد عن 90 بالمئة من المضادات الحيوية تنتج محليا

واضاف زينلي في حوار مع مراسل "ارنا" اليوم الخميس، ان 40 بالمئة من قيمة صادرات السلع المعرفية الايرانية تعود الى المضادات الحيوية المنتجة محليا، فيما تحتل هذه المنتجات 60 بالمئة من اجمالي قيمة الصناعات المعرفية في ايران؛ مؤكدا ان ذلك يبعث على فخر كبير للبلاد.

ولفت هذا المسؤول بوزارة الصحة الى وجود العديد من الشركات الايرانية التي لديها باع طويل في مجال انتاج المضادات الحيوية، وعلى سبيل المثال نوّه بـ 3 شركات منتجة للدواء التي استطاعت خلال العام الماضي من تحقيق 3 الاف مليار تومان (الدولار الواحد يساوي 4320 تومان حسب التسعيرة الرسمية) في مجال بيع ادوية المضادات الحيوية.

واكد زينلي ان الجهود متواصلة في سياق تعزيز انتاج المضادات الحيوية لبلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي وتحسين الظروف العلاجية للمرضى داخل البلاد.

انتهى ** ح ع