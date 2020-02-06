واعظي : نستطيع ادارة البلاد دون الاستناد على النفط

واضاف واعظي في تصريحاته الصحفية اليوم الخميس على هامش تدشين العشرات من مشاريع وزارة الجهاد الزراعي بمحافظة مازندران (شمال) : ان الحكومة جادة في دعمها للانشطة الزراعية وتعمل على تعزيز هذه الاجراءات.

واكد رئيس دائرة الرئاسة على ضرورة الاستفادة المثلى من المياه والتربة في جميع المحافظات لغرض تعزيز المنتجات الزراعية؛ مبينا ان الدعم الحكومي وتحديدا وزارة الجهاد الزراعي ادى الى توسيع زراعة الدفيئة وبالتالي رفع مستوى المنافسة بين المزارعين في ارجاء البلاد.

وتابع، ان الفرص متاحة لتصدير منتجات الدفيئة الى اسواق الدول المطلة على بحر قزوين؛ مضيفا ان الحكومة تدعم جميع المزارعين ورواد الاعمال الناشطين في هذا المجال.

انتهى ** ح ع