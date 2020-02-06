رئيس السلطة القضائية : الانتخابات تشكل اهم قضايا البلاد

وفي كلمته اليوم الخميس امام حشود المواطنين بمحافظة بوشهر (جنوب)، حذّر حجة الاسلام رئيسي من محاولات اضعاف عملية الانتخابات لكونها تصبّ في مصالح ومآرب اعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف : ان ستراتيجية الاعداء قائمة على المساس بالانجازات العظيمة للثورة الاسلامية من خلال اثارة القلق وبث الشبهات بين صفوف الشعب الايراني.

وشدد رئيس السلطة القضائية، انه في ضوء توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية ينبغي على انصار ومحبي الثورة وكل من يهمه امر النظام الاسلامي العمل على تسوية القضايا وازالة احتياجات الشعب.

وتابع القول : ان مسؤولية تعزيز اركان البلاد يعتمد على الجهات الرئيسية والمؤثرة ولاسيما تاسيس برلمان رصين.

واكد حجة الاسلام رئيسي، ان رمز احباط مؤامرات الاعداء يكمن في الحضور الملحمي الذي يسطره الشعب الايراني على الدوام في مختلف الساحات، وعلى سبيل المثال مشاركته الحماسية في مراسم تشييع الفريق الشهيد قاسم سليماني؛ مضيفا ان الحفاظ على هذا الرصيد الوطني يتحقق عبر تكريمه من قبل المسؤولين.

انتهى ** ح ع