مسؤول : بدء اعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وباكستان

واوضح بنابي في تغريدة له اليوم الخميس : ان فريق عمل اللجنة المشتركة الاقتصادية بين ايران وباكستان بدأ مهامه.

واضاف : ان هذا الفريق بدأ نشاطاته في اسلام اباد تحت رعاية مساعدي وزيري الاتصالات الايراني والباكستاني بهدف تعزيز التعاون البنيوي والقانوني والعلمي والفضائي بين البلدين.

علما، ان التعاون بين طهران واسلام اباد في مجالات الاقتصاد الرقمي مدرج على سلّم البرامج الرئيسية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الايرانية.

انتهى ** ح ع