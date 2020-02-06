مصرع احد ابرز مهربي المخدرات جنوب شرقي البلاد

واوضح العميد رضائي في تصريح له اليوم : ان قوات حرس الحدود في محافظة سيستان وبلوجستان تمكنوا بواسطة عملية استخبارية واسعة، امس الاربعاء، من رصد وكشف تحركات مهربي المخدرات البارزين ومحاولتهم لترانزيت المخدرات عبر منفذ ميرجاوة الحدودي (بمحافظة سيستان وبلوجستان) باتجاه الدول الاوروبية، و وضع الكمين لهم.

واضاف : ان قوات حرس الحدود في ميرجاوة وبعد التاكد من تواجد هؤلاء المهربين والعناصر الشريرة المسلحة هناك، قاموا بالتصدي لهم حيث وقعت اشتباكات مسلحة تخللها اطلاق نار شديد ادى في نهاية المطاف الى مصرع احد المهربين البارزين المدعو صدام واعتقال شخص اخر كان قد اصيب في رجله.

واشار العميد رضائي الى مصادرة سيارة من طراز تويوتا كانت في حوزة المهربين وما يبلغ طنا واحدا و8 كغ من انواع المخدرات اضافة الى كمية ملحوظة من السلاح الخفيف وشبه الثقيل والذخيرة المتعلقة بها، بعد هذه الاشتباكات.

وفي الختام، اكد قائد قوات حرس الحدود الايرانية ان الجمهورية الاسلامية تخوض حربا بالوكالة عن كافة الدول الاوروبية ضد عمليات تهريب المخدرات المدمرة للمجتمعات الانسانية؛ داعيا شعوب اوروبا الى مطالبة حكوماتها ان تكون على قدر المسؤولية في محافظة هذه الظاهرة ايضا.

انتهى ** ح ع