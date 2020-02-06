نشر تعليق قائد الثورة على رواية "ذلك الرجل ياتي مع المطر"

واضاف المصدر نفسه، ان هذه المراسم ستقام برعاية معهد دراسات الثورة الاسلامية لتكريم مؤلفة الكتاب الروائي "السيدة وجيهة ساماني"، وقراءة تعليق سماحة قائد الثورة الاسلامية بشانه.
يذكر ان رواية "ذلك الرجل ياتي مع المطر"، تسرد قصة حياة عائلة ايرانية من الشريحة المتوسطة خلال الفترة من 8 سبتمبر 1978 لغاية 16 يناير 1979 (اي قبل شهر واحد من تاريخ انتصار الثورة الاسلامية في 11 فبراير 1979).
انتهى ** ح ع
طهران / 6 شباط / فبراير – ارنا –اعلن "مركز نشر وحفظ مؤلفات اية الله العظمى الخامنئي" اليوم الخميس عن مراسم مرتقبة ستقام في سياق الاحتفاء بالآثار الثقافية والادبية ذات الصلة بانتصار الثورة الاسلامية لتكريم كتاب روائي بعنوان "ذلك الرجل ياتي مع المطر" (ان مرد با باران مي ايد)، ونشر تعليق سماحته على هذا الكتاب.
واضاف المصدر نفسه، ان هذه المراسم ستقام برعاية معهد دراسات الثورة الاسلامية لتكريم مؤلفة الكتاب الروائي "السيدة وجيهة ساماني"، وقراءة تعليق سماحة قائد الثورة الاسلامية بشانه.
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