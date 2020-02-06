نشر تعليق قائد الثورة على رواية "ذلك الرجل ياتي مع المطر"

واضاف المصدر نفسه، ان هذه المراسم ستقام برعاية معهد دراسات الثورة الاسلامية لتكريم مؤلفة الكتاب الروائي "السيدة وجيهة ساماني"، وقراءة تعليق سماحة قائد الثورة الاسلامية بشانه.

يذكر ان رواية "ذلك الرجل ياتي مع المطر"، تسرد قصة حياة عائلة ايرانية من الشريحة المتوسطة خلال الفترة من 8 سبتمبر 1978 لغاية 16 يناير 1979 (اي قبل شهر واحد من تاريخ انتصار الثورة الاسلامية في 11 فبراير 1979).

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