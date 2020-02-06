وزير الاقتصاد يعلن نموا بنسبة 7% في مجال الصادرات غير النفطية

واضاف دجبسند اليوم الخميس خلال اجتماع "الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص" بمحافظة همدان (غرب)، انه رغم تراجع قيمة الصادرات خلال الفترة المشارة لكنها سجلت زيادة من حيث الوزن بنسبة 20 بالمئة؛ مبينا ان هذا الانجاز تحقق بفضل جهود القطاع الخاص في البلاد.

واكد وزير الاقتصاد على ان القطاع الخاص الايراني يقف عند الخط الامامي لساحة الحرب الاقتصادية؛ مردفا ان اصحاب القطاع الخاص من شانهم ان يعثروا عن قنوات اتصال جديدة مع الخارج في ظروف الحظر التي يفرضها العدو لقطع كافة العلاقات الاقتصادية للبلاد.

واشار دجبسند الى ان الحظر الجائر الذي فرضه الرئيس الامريكي سيء السلوك منذ العام الماضي منتهكا كافة القوانين والاعراف الدولية؛ وقال: ان السبيل الوحيد لاجتياز هذه الظروف يكمن في التعامل والتعاون البناء بين القطاع الخاص والحكومة.

انتهى ** ح ع