مسؤول : صادرات الجمارك الايرانية بلغت 115 مليون طن

وفي تصريح له اليوم الخميس بـ "اجتماع الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص في مدينة اراك" (مركز المحافظة المركزية – وسط)، اوضح ميراشرفي ان حجم السلع التي دخلت البلاد عبر الجمارك خلال هذا العام، بلغ 28 مليون طن؛ مضيفا ان معظم هذه السلع تعود الى المواد الخام والاجهزة الصناعية.

وعلى صعيد اخر، اعلن هذا المسؤول الاقتصادي تحقيق انجازات جيدة في مجال كهربة الجمارك الايرانية؛ مبينا ان الكثير من الاجراءات ذات الصلة يمكن انجازها بواسطة الهواتف النقالة.

كما نوه بنشاطات الجمارك في المحافظة المركزية، مصرحا ان المحافظة تضم 22 دائرة جمركية وقد بلغ اجمالي صادراتها لهذا العام مليار دولار.

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