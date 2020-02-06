نيودلهي تشكر طهران على افراجها 6 من البحارة الهنود

وافاد مراسل "ارنا" لدى الهند، ان جايشينكار اشار في تصريح له الى اعتقال 6 من البحارة الهنود قبل 11 شهرا في ايران؛ مصرحا : انني اشكر المسؤولين الايرانيين على تعاونهم في هذا الخصوص؛ ومضيفا ان الشكر موصول ايضا الى السفارة والهندية في طهران والقتصل العام الهندي في بندر عباس (بمحافظة هرمزكان – جنوب).

وبحسب مسؤولي الهند، فقد تم طوال العامين المنصرمين القبض على 115 من صيادي السمك الهنود على ايدي السلطات الايرانية.

وكانت طهران قد افرجت على مدى العامين الماضيين عن اكثر من 50 صيادا هنديا بعد اعتقالهم جراء دخولهم غير الشرعي المياه الاقليمية للبلاد.

انتهى ** ح ع