ايران مدينة بامنها لتضحيات القوات المسلحة

وفي تصريح له اليوم الخميس على هامش مراسم تدشين اكبر مركز تجاري في محافظة خوزستان (جنوب غرب)، اضاف اميري : ان ايران الاسلامية بلغت اليوم ذروة الاقتدار واصبح لها تاثير على المعادلات الاقليمية والدولية.

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، حيّا مساعد رئيس الجمهورية ذكرى الشهيدين الفريق قاسم سليماني وابومهدي المهندس.

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