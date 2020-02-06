ايران مدينة بامنها لتضحيات القوات المسلحة

وفي تصريح له اليوم الخميس على هامش مراسم تدشين اكبر مركز تجاري في محافظة خوزستان (جنوب غرب)، اضاف اميري : ان ايران الاسلامية بلغت اليوم ذروة الاقتدار واصبح لها تاثير على المعادلات الاقليمية والدولية.
وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، حيّا مساعد رئيس الجمهورية ذكرى الشهيدين الفريق قاسم سليماني وابومهدي المهندس.
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اهواز / 6 شباط / فبراير /ارنا – اكد مساعد رئيس الجمهورية للشون البرلمانية "حسينعلي اميري"، ان البلاد مدينة بانها لتضحيات القوات المسلحة؛ مضيفا ان مساندة هذه القوات لا تقتصر على وزارة الدفاع فحسب بل يتعين على الشعب ان يدعم القوات المسلحة الخدومة.
وفي تصريح له اليوم الخميس على هامش مراسم تدشين اكبر مركز تجاري في محافظة خوزستان (جنوب غرب)، اضاف اميري : ان ايران الاسلامية بلغت اليوم ذروة الاقتدار واصبح لها تاثير على المعادلات الاقليمية والدولية.
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