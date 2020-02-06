٠٦‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ٨:٤٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83664132
٠ Persons

سمات

مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الامنية :

ايران مدينة بامنها لتضحيات القوات المسلحة

ايران مدينة بامنها لتضحيات القوات المسلحة

اهواز / 6 شباط / فبراير /ارنا – اكد مساعد رئيس الجمهورية للشون البرلمانية "حسينعلي اميري"، ان البلاد مدينة بانها لتضحيات القوات المسلحة؛ مضيفا ان مساندة هذه القوات لا تقتصر على وزارة الدفاع فحسب بل يتعين على الشعب ان يدعم القوات المسلحة الخدومة.

وفي تصريح له اليوم الخميس على هامش مراسم تدشين اكبر مركز تجاري في محافظة خوزستان (جنوب غرب)، اضاف اميري : ان ايران الاسلامية بلغت اليوم ذروة الاقتدار واصبح لها تاثير على المعادلات الاقليمية والدولية.
وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، حيّا مساعد رئيس الجمهورية ذكرى الشهيدين الفريق قاسم سليماني وابومهدي المهندس.
انتهى ** ح ع

سمات

تعليقك

You are replying to: .
7 + 2 =