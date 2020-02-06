وزير الاقتصاد: ازدياد رغبة المستثمرين الاجانب للتواجد في السوق الايرانية

وقال دجبسند في تصريح للصحفيين الخميس على هامش اجتماع اعضاء مجلس الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص في مدينة همدان غرب ايران، ان حجم استثمارات المستثمرين الاجانب في البلاد بلغت خلال الفترة المذكورة 4.5 مليار دولار.

واضاف، ربما يكون هذا الرقم ضئيلا مقارنة مع حاجة البلاد ولكنه شهد ازديادا مقارنة مع الفترة المماثالة من العام الذي سبقه رغم الضغوط الشديدة الممارسة من قبل العدو.

واكد وزير الاقتصاد باننا تجاوزنا قسما ملحوظا من المشاكل رغم الحظر واضاف، ان الحكومة اليوم بتسدیدها تسهيلات مكررة بعناوين مختلفة بصدد توفير الارضية لدخول القطاع الخاص.

انتهى ** 2342