٠٧‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ١:٥٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83664269
٠ Persons

سمات

السفير البریطاني يؤكد ضرورة الحوار بين بلاده وايران

السفير البریطاني يؤكد ضرورة الحوار بين بلاده وايران

طهران / 7 شباط / فبراير /ارنا- اعتبر السفير البريطاني في طهران روب ماكير، وجود قضايا مهمة بين البلدين مؤشرا لضرورة الحوار بينهما لتحقيق تقدم فيها.

وأعلن السفير في رسالة فيديو باللغة الفارسية عبر حسابه على "إنستغرام"، أنه عاد مؤخرا إلى طهران، وأن زيارته لبريطانيا كانت منسقة قبل ذهابه.

وأضاف: لقد سررنا بزيارة مسؤولي الآلية المالية الأوروبية (إينستكس) إلى طهران لتطوير عمل هذه الآلية بين إيران والاتحاد الأوروبي.

وأكد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على التزامها بالاتفاق النووي.

وقال، انه خلال الأسابيع السابقة، كانت لدينا مباحثات مهمة مع المسؤولين الإيرانيين، منها خطر عدم الاستقرار في العراق والمنطقة، والعديد من الملفات الأخرى الثنائية بين لندن وطهران كالتجارة والتأشيرة.

وفي الختام اكد السفير البريطاني ضرورة الحوار بين بلاده وايران وقال، ان كل هذه الامور مؤشر الى ضرورة الحوار بين ايران وبريطانيا لتحقيق تقدم حول القضايا المهمة لكلا البلدين.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
2 + 5 =