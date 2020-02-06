السفير البریطاني يؤكد ضرورة الحوار بين بلاده وايران

وأعلن السفير في رسالة فيديو باللغة الفارسية عبر حسابه على "إنستغرام"، أنه عاد مؤخرا إلى طهران، وأن زيارته لبريطانيا كانت منسقة قبل ذهابه.

وأضاف: لقد سررنا بزيارة مسؤولي الآلية المالية الأوروبية (إينستكس) إلى طهران لتطوير عمل هذه الآلية بين إيران والاتحاد الأوروبي.

وأكد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على التزامها بالاتفاق النووي.

وقال، انه خلال الأسابيع السابقة، كانت لدينا مباحثات مهمة مع المسؤولين الإيرانيين، منها خطر عدم الاستقرار في العراق والمنطقة، والعديد من الملفات الأخرى الثنائية بين لندن وطهران كالتجارة والتأشيرة.

وفي الختام اكد السفير البريطاني ضرورة الحوار بين بلاده وايران وقال، ان كل هذه الامور مؤشر الى ضرورة الحوار بين ايران وبريطانيا لتحقيق تقدم حول القضايا المهمة لكلا البلدين.

انتهى ** 2342