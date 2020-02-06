تخت روانجي: ايران على استعداد للمساعدة بحل الخلافات بين سوريا وتركيا حول ادلب

وفي كلمته الخميس خلال اجتماع مجلس الامن الدولي حول اوضاع ادلب السورية قال تخت روانجي، ان اوضاع هذه المنطقة متدهورة وينبغي بذل الجهود من اجل عدم خروج الازمة عن السيطرة.

واضاف، انه وفي الوقت الذي ينبغي مواصلة مكافحة الارهاب، فلا بد من ان يجري هذا الامر بمنتهى السعي للحفاظ على ارواح المدنيين، وهو ما نؤكد نحن عليه دوما وتم التاكيد عليه ايضا في جميع الوثائق النهائية لعملية آستانا.

ودعا مندوب ايران الدائم في الامم المتحدة الى تنفيذ اتفاقية سوتشي حول ادلب والتي تم التاكيد على اهميتها في اجتماعات عملية آستانا ايضا.

واضاف، انه ينبغي علينا الاطمئنان بان هذا الازمة سيتم حلها وتسويتها سياسيا وفي الوقت ذاته لا ينبغي السماح للارهابيين كي يعملوا عبر استغلال هذه الاوضاع على تعزيز مواقعهم وتحويل ادلب الى ملجا آمن لانفسهم ليقتلوا المزيد من المدنيين ويحتفظوا بعدد كبير منهم كرهائن لديهم.

وصرح قائلا، انه علينا الحذر تماما كي لا يتم تبديل الحفاظ على المدنيين الى الحفاظ على الارهابيين.

واعلن مندوب ايران الدائم في الامم المتحدة استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لبذل مساع حميدة من اجل المساعدة بحل وتسوية الخلافات الراهنة بين سوريا وتركيا حول ادلب وقال، ان اجتماع قادة عملية آستانا الذي سيعد في طهران في القريب العاجل يشكل فرصة حيوية لدراسة شاملة للاوضاع في سوريا.

كما اكد تخت روانجي، بان مكافحة الارهاب يجب ان تستمر ولا ينبغي السماح لهم ليستغلوا الخلافات القائمة لمصلحتهم.

وصرح بان اي جهد مبذول يجب ان يتم للحفاظ على المدنيين وقال، ان الوضع الراهن في ادلب انما يتم حله سياسيا فقط ومن الضروري بذل الاحترام الكامل من قبل الجميع لسيادة ووحدة اراضي سوريا واستقلالها السياسي.

انتهى ** 2342