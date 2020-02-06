واعظي: الاتحاد الاوروبي عازم على الحفاظ على الاتفاق النووي

وفي تصريح ادلى به للصحفيين مساء الخميس في ختام اجتماع المجلس الاداري لمحافظة كلستان شمال شرق ايران قال واعظي، ان الاتحاد الاوروبي راغب وعازم على (استمرار) العلاقات السياسية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية والحفاظ على الاتفاق النووي لكنه واقع تحت الضغط الاميركي.

واضاف، ان منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي كرر هذه المواقف خلال زيارته الاخيرة الى طهران ولقائه رئيس الجمهورية.

وتابع واعظي، ان الاوروبيين كانوا غاضبين في الاسبوع الاول لاتخاذ ايران خطوتها الخامسة لازالة بعض القيود امام تخصيب اليورانيوم ، وللدعاية فقد طرحوا بعض التهديدات كآلية الزناد (فض النزاع النووي) الا ان مواقفهم اصبحت اليوم اكثر توازنا.

واكد رئيس مكتب الرئاسة الايرانية ضرورة المشاركة في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية يوم 11 فبراير والانتخابات البرلمانية في 21 منه وقال، انني متفائل بمشاركة شعبية واسعة في هذه الظروف للبلاد على المستووين الاقليمي والدولي وكذلك تزامن اربعية الشهيد سليماني مع 22 بهمن (11 شباط /فبراير ذكرى انتصار الثورة الاسلامية عام 1979).

انتهى ** 2342