قمة مثيرة انتهت بالتعادل بين برسبوليس واستقلال في دربي طهران

وفي هذه المباراة التي جرت عصر الخميس في استاد "ازادي" بطهران بحضور اكثر من 60 الف متفرج، انقذ اللاعب العراقي بشار رسن فريقه برسبوليس من الخسارة بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 88.

وكان استقلال قد تقدم بهدف سجله امير ارسلان مطهري في الدقيقة 24 حينما ارتدت الكرة بعد ارتطامها بالقائم وسددها فرشيد باقري حيث غيّر مطهري طريقها لتدخل مرمى برسبوليس بعد فشل الحارس والمدافعين في التصدي لها.

وأدرك برسبوليس التعادل بعد 4 دقائق فقط اي في الدقيقة 28 بعدما مرر اوساغونا كرة من داخل المنطقة سددها علي عليبور في المرمى.

وتقدم استقلال مرة اخرى حينما توغل مهدي قائدي في الجناح الايمن بعد مراوغته مدافعين اثنين حيث مرر الكرة امام المرمى وكان لها امير ارسلان مطهري بالمرصاد ليسددها في سقف المرمى في الدقيقة 52 من المباراة.

وحينما كانت المباراة مشرفة على نهايتها نظم برسبوليس في الدقيقة 88 هجمة منسقة وصلت فيها الكرة الى عليبور الذي سلمها الى العراقي بشار رسن الذي توغل في المنطقة وحولها عرضية الى زميله الاسكتلندي ستوكس الذي سدد الكرة التي ارتدت من حارس استقلال حيث استغلها رسن بمتابعته لها وسددها داخل المرمى الخالي من حارسه من زاوية ضيقة من بين المدافعين، مسجلا هدف التعادل ومنقذا برسبوليس من الخسارة.

وبهذه النتيجة رفع برسبوليس رصيده الى 41 نقطة في الصدارة فيما بقي رفع استقلال طهران رصيده الى 33 نقطة في المركز الثالث موقتا (وله مباراة مؤجلة) بانتظار مباراة اليوم بين تراكتور سازي تبريز الذي يملك 33 نقطة ومضيفه كل كهر سيرجان.

وياتي في مركز الوصافة سباهان اصفهان الذي رفع رصيده الى 36 نقطة اثر تعادله سلبيا مع مضيفه نفط مسجد سليمان.

انتهى ** 2342